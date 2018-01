Pubquiz deelnemers testen hun martelkennis in Museum de Gevangenpoort

Een Guillotine, een hoofdbreker en een knieënsplijter. Het zijn stuk voor stuk gruwelijke martelwerktuigen die tijdens de Middeleeuwen werden gebruikt, maar hoe werken ze eigenlijk? Antwoord op deze vraag hebben de deelnemers die donderdagavond meededen aan de pubquiz in Museum de Gevangenpoort. Tijdens een avondvullend programma in het museum werd hun martelkennis uitgebreid getest.

De deelnemers kregen eerst een rondleiding door het eeuwenoude cellencomplex van de Gevangenpoort. Tijdens deze rondleiding was het goed opletten geblazen, want daarna werd iedereen overhoord in de cipierswoning in de vorm van een pubquiz. Het team dat het meeste zijn martelkennis paraat had, werd getrakteerd op een Guillotine-biertje.

Romy Meijer, van Museum de Gevangenpoort: “De Gevangenpoort is een heel belangrijk gebouw in Den Haag. Mensen lopen en fietsen er regelmatig langs, maar weten dan niet precies wat er binnen gebeurt. Op deze manier willen wij mensen dus iets leren over de plek.”