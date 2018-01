Recordaantal buitenlandse bedrijven investeert in Den Haag

Vorig jaar hebben 54 buitenlandse bedrijven een kantoor in Den Haag geopend of bestaande activiteiten uitgebreid. Een record, zeggen de Haagse en regionale acquisitiepartijen The Hague Business Agency en InnovationQuarter. “Samen investeren zij zestig miljoen euro in de stad en zorgen naar verwachting over drie jaar voor 788 extra arbeidsplaatsen.”

China bleek afgelopen jaar met veertien bedrijven de grootste investeerder in Den Haag. Elf bedrijven uit Amerika kozen voor onze stad. Uit het Verenigd Koninkrijk investeerden zes bedrijven in Den Haag en vijf Indiase bedrijven openden hier een nieuw kantoor.

Wethouder Karsten Klein van Stedelijke Economie is blij met de cijfers. “De stad Den Haag heeft de afgelopen jaren enorm ingezet op haar internationale profilering als aantrekkelijke zakenstad. Nieuwe samenwerkingsverbanden met de Indiase deelstaten Karnatarka en Telangana, maar ook vooral de samenwerking tussen onze acquisiteurs en anders partners uit de stad , dragen hieraan bij. Je ziet direct een groei in investeringen uit dit land. Dit resulteert uiteindelijk in meer banen voor de stad.”