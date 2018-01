Wethouder Revis: “Tophalte Hollands Spoor heeft allure die bij onze stad past” (fotoserie)

De nieuwe Tophalte Hollands Spoor is vrijdagochtend feestelijk geopend door burgemeester Pauline Krikke en wethouder Boudewijn Revis. Om 11.00 uur kwamede burgemeester als eerste met de tram aan bij de nieuwe halte.

“Er zijn fantastische wachtruimtes en splinternieuwe borden die de tijden aangeven”, vertelde Boudewijn Revis in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. “Niet alleen de tramhaltes maar het hele stationsplein is vernieuwd. Er openen nu al nieuwe winkels en terrasjes. De stad krijgt echt een stadsentree met de allure die bij onze stad past.”

Op het nieuwe Stationsplein is vrijdag een gezellige wintermarkt, georganiseerd in samenwerking met de lokale bewonersorganisatie en ondernemers. Maandagochtend 05.00 uur gaat de nieuwe dienstregeling in. Reizigers kunnen dan voor het eerst gebruik maken van de nieuwe Tophalte.

Foto’s: Gera Nieland

Luister hier naar het interview met Boudewijn Revis op Den Haag FM.

