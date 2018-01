WINACTIE: Vrijkaarten voor Sarah-Jane in het Paard

WINACTIE: Vrijkaarten voor concert Residentie Orkest & Lucas Hamming in Paard

Den Haag FM geeft volgende week vrijkaarten weg voor het concert van zangeres Sarah-Jane op zaterdag 3 februari in het Paard.

Sarah Jane heeft een geluid waarin de liefde voor jaren negentig-helden als Janet Jackson, TLC en En Vogue terug te horen is, maar heel duidelijk een eigen stempel gedrukt wordt door eigenwijs de grenzen tussen gelikte r&b en rauwe funk op te zoeken. Tel daar een gigantische strot bij op en je snapt waarom ze zo populair is. Haar nieuwste album ‘Black Magic’ staat vol soul, r&b en hedendaagse hiphop. Funky grooves? Alleen maar! Verwacht een grootse, warme live performance met magisch effect.

Wil jij gratis naar Sarah Jane in het Paard zaterdag 3 februari? Den Haag FM geeft drie keer twee vrijkaarten weg. Vul snel onderaan deze pagina je gegevens in en hou volgende week je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen live met de winnaars van de vrijkaarten.

