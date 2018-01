CDA: “Hang Plakkaat van Verlatinghe op in de Tweede Kamer”

De fractie van het CDA in de Haagse gemeenteraad wil dat het ‘Plakkaat van Verlatinghe’ en plek krijgt in het gebouw van de Tweede Kamer. In haar verkiezingsprogramma pleit het CDA ervoor dat de onafhankelijkheidsverklaring uit de archieven wordt gehaald en “de plaats en aandacht krijgt die het verdient”.

Het Plakkaat werd vrijdag in het gelijknamige televisieprogramma uitgeroepen tot ‘Pronkstuk van Nederland’. In de finale versloeg het de microscoop van Antoni van Leeuwenhoek en de ‘Nachtwacht’ van Rembrandt. “Het markeert een belangrijk moment in de Nederlandse en Haagse geschiedenis”, zegt gemeenteraadslid Daniëlle Koster (kleine foto). “Het CDA wil het zo gauw mogelijk onder het stof vandaan halen. Dit bijzondere erfgoed moet voor iedereen en ook voor toekomstige generaties toegankelijk zijn.”

Het Plakkaat van Verlatinghe is in Den Haag ondertekend op 26 juli 1581. Het is de officiële beslissing van de Nederlandse Staten-Generaal om afstand te nemen van de Spaanse vorst Filips II. Het was daarmee de eerste onafhankelijkheidsverklaring ter wereld en markeerde de start van de Republiek der Verenigde Nederlanden.

“Niet onder het stof”

Het Nationaal Archief in Den Haag laat weten de trotse bewaarder van het Plakkaat te zijn. Directeur Irene Gerrits zegt dat het “zeker niet onder het stof” ligt verborgen. “Het ligt permanent tentoon in het voor iedereen vrij toegankelijke publiekscentrum. Het is een iconisch document dat geldt als een van de geboortepapieren van Nederland. Daarnaast heeft het ook de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring ter inspiratie gediend. Het is een document waar we met z’n allen erg trots op mogen zijn.”

Grote foto: Anne Reisma