Den Haag heeft eerste mobiele barbershop van Nederland

De Haagse kapper Guillain Baan maakt het mogelijk om klanten op een locatie naar keuze te scheren en te knippen. Hij werkte de afgelopen maanden aan de eerste mobiele barbershop van Nederland.

Guillain komt uit een kappersfamilie en heeft inmiddels zes jaar ervaring als barbier. Hij merkt op dat mensen vaak weinig tijd hebben voor een knipbeurt of niet in staat zijn naar de kapper te gaan. Daar speelde hij op in met zijn concept.

De mobiele barbershop is een bus die is voorzien van de benodigde elektronica, een waterinstallatie en een kachel. Dit maakt het mogelijk om overal te kunnen knippen. ‘’Stel dat iemand geknipt wil worden die aan het winkelen is op de Fred, dan kom ik daar naartoe, zodat hij tussen het winkelen door even geknipt wordt.’’