GroenLinks pakt knelpunten in de jeugdzorg aan

Jongeren kunnen voortaan blijven bij hun eigen vertrouwde begeleider, ook na hun achttiende verjaardag. Zo vallen ze niet tussen wal en schip bij de overstap van jeugdzorg naar volwassenenzorg. Het voorstel van GroenLinks dat dit mogelijk maakt, heeft brede steun gekregen in de Haagse gemeenteraad.

Voor jongeren die nog hulp nodig hebben nadat zij achttien zijn geworden is het nu vaak heel moeilijk om de overstap te maken naar de volwassenenzorg. Vanaf achttien jaar vallen zij niet meer onder jeugdzorg maar onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo). Omdat dit onder een ander budget valt, krijgen ze dan een nieuwe hulpverlener toegewezen. Fractievoorzitter Arjen Kapteijns (kleine foto) was het daar niet mee eens. “Jongeren moeten kunnen blijven rekenen op de begeleider die ze kennen en vertrouwen. De regels gingen ten koste van de stabiliteit, en dat is nou juist zo belangrijk voor deze groep. Ik ben erg blij dat we dit hebben kunnen oplossen.”

De gemeenteraad stemde ook in met een voorstel van GroenLinks om kinderen en ouders meer te betrekken bij het beleid voor de jeugdzorg en de communicatie te verbeteren tussen instellingen, belangenbehartigers en cliëntenraden. Kapteijns: “Goed contact tussen alle betrokkenen is een noodzaak. De inbreng van kinderen en ouders is hierbij heel waardevol. Zo werk je echt samen aan betere jeugdzorg.”