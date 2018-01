WINACTIE: Vrijkaarten voor Sarah-Jane in het Paard

Haagse ontwerpster showt haar collectie tijdens eerste Dutch Indian Fashionweek

Zenuwachtige ontwerpers, mooie modellen, flitsende camera’s en vooral veel bling bling. Dit weekend vond voor de eerste keer de Dutch Indian Fashionweek plaats in het WTC gebouw aan de Prinses Beatrixlaan.

Maar liefst 13 ontwerpers uit Nederland, India en Engeland toonde afgelopen zaterdag en zondag hun nieuwste collectie’s op de catwalk. Volgens de organisator van de fashionweek is Indiase mode in Nederland steeds populairder. Onder andere door het gebruik van veel kleur en glimmende steentjes is de Indiase kleding erg opvallend en verdient zodoende meer aandacht. Reden voor de organisatie een eigen fashionweek te organiseren.

De Haagse modeontwerpster Rita Lalita Harnam (kleine foto) toont onder andere haar galajurken. “Het is voor mij pas de tweede keer dat ik mijn werk in Den Haag toon. Ik ben dan ook pas twee jaar bezig met mode”, zegt Rita tegen Den Haag FM. “Het showen van een collectie kan zeker zorgen voor meer verkoop van mijn ontwerpen, maar ik doe het vooral voor de naamsbekendheid. Ik moet veel planten voor ik kan plukken. Voorlopig heb ik ook een betaalde baan naast mijn ontwerpwerk.”