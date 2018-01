Nepnieuws in Mediamix op Den Haag FM

In het radioprogramma Mediamix op Den Haag FM wordt zondagavond onder meer aandacht besteed aan het fenomeen nepnieuws.

Nepnieuws is een begrip dat veel mensen nerveus maakt. Een democratische samenleving heeft een breed gedragen vertrouwen nodig, in politici maar ook in de nieuwsvoorziening. Maar wat is waarheid en wat onzin? Mediawetenschapper Peter Burger van de Universiteit Leiden geeft daar komende woensdagavond 31 januari een lezing over in de Maranathakerk. In Mediamix praten we alvast met hem over allerlei soorten van beïnvloeding van media en wat je als kritische burger kunt doen om kaf en koren van elkaar te scheiden.

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma is elke zondagavond tussen 22.00 en 23.00 uur te horen op Den Haag FM en wordt gepresenteerd door Wim Zonderland (kleine foto), met bijdragen van Peter Steggerda, Kees Rooke en Marco Baaij.