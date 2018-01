Nieuw joods herdenkingsmonument op Rabbijn Maarsenplein onthuld (fotoserie)

Op het Rabbijn Maarsenplein is zondag een nieuw herdenkingsmonument onthuld voor de in de Tweede Wereldoorlog vermoorde joodse Hagenaars.

Den Haag had tot voor de oorlog een joodse gemeenschap van ongeveer 17.000 mensen. Daarvan werden er 14.000 gedeporteerd en zeker 12.000 vermoord. “De grootste ramp die Den Haag ooit overkwam”, noemde burgemeester Pauline Krikke dat tijdens de onthulling van het monument. “Mannen, vrouwen en kinderen. Pasgeboren of hoogbejaard. Niemand werd ontzien. Eeuwenoud Joods leven in Den Haag kwam in paar jaar tijd nagenoeg ten einde. Telkens wanneer je erover leest, grijpt het je naar de keel”, aldus de burgemeester.

Na een bijeenkomst in het stadhuis werd het nieuwe monument onthuld door Krikke, samen met de voorzitters van de twee Joodse gemeenschappen in onze stad. Het monument is ontworpen door de Haagse kunstenares Anat Ratzabi. Het toont een deur op een kier, met daarnaast twee bronzen koffers, die symbool staan voor de deportatie.

Foto’s: Richard Mulder

