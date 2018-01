Nieuwe Korzo-directeur Gemma Jelier wil veel meer samenwerken

Per 1 april treedt Gemma Jelier aan als algemeen directeur van danshuis Korzo, waarmee ze na bijna dertig jaar Leo Spreksel opvolgt. Jelier werkte nu nog als hoofd dans bij de hogeschool voor de kunsten in Arnhem. Eerder was zij directeur bij organisaties en festivals als DOX, Festival a/d Werf en Springdance. Zondag was Jelier te gast in het radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM.

De benoeming had flink wat voeten in de aarde. Spreksel kondigde al in december 2016 zijn aftreden aan. Na een interne machtsstrijd met zakelijk directeur Aukje Bolle, die haar biezen pakte, bleef Spreksel aan. Die tijd heeft Korzo gebruikt om zich te beraden op een nieuwe structuur.

Jelier ziet voor Korzo veel nieuwe mogelijkheden. “Ik ben erg blij met mijn benoeming. Wat ik bijzonder vind is dat Korzo een belangrijke plaats inneemt in het nationale danslandschap. Ik moet me nog inwerken maar van belang is dat dit een open plek is, al kan er misschien nog meer dan nu samenwerking met de stad komen. Dat blijft soms nog liggen. Ik doel dan op samenwerking met bijvoorbeeld Het Nationale Theater of vanuit het buitenland. Er zijn ook veel ontwikkelingen in urban design. Daar zou Korzo op kunnen inspringen.”

Luister hier naar het interview met Gemma Jelier op Den Haag FM.