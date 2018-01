Jonge Haagse talenten spelen mee in Beauty en het Beest in Koninklijke Schouwburg

Voor twintig Haagse kinderen wordt deze week een droom werkelijkheid: zij schitteren donderdag en vrijdag naast professionele acteurs en zangers in theaterspektakel ‘Beauty en het Beest’ in de Koninklijke Schouwburg. Den Haag FM kreeg een kijkje achter de schermen bij de generale repetitie van de kinderen.

Theatergezelschap Maas Theater en Dans werkt in elke stad waar ze speelt met een bijzondere ploeg van minstens tien lokale meespelende kinderen. Het doel is om een bredere groep kinderen (en hun omgeving) bij theater te betrekken. “We doen voordat de audities plaatsvinden wervende workshops op verschillende scholen in de stad om kinderen te enthousiasmeren en in aanraking te laten komen met theater”, vertelt theaterdocent Chyramain van Kempen (kleine foto) van Maas. “We merken dat dit uiteindelijk ook zorgt voor een diverser publiek, want als je kind in de Koninklijke Schouwburg speelt, dan wil je dat natuurlijk wel heel graag zien!”

In Den Haag is Maas onder andere op OBS De Klimop, het Segbroekcollege, Dalton Voorburg (Rabarber) en ’t Palet geweest om kinderen te enthousiasmeren. Omdat er in onze stad twee publieksvoorstellingen zijn (en een schoolvoorstelling) zijn er maar liefst twintig kinderen geselecteerd om mee te doen. Zij spelen in de voorstelling samen met acht professionele acteurs van Maas en acht zangers van het Nederlands Kamerkoor.