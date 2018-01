Kraakpand in Bezuidenhout ontruimd door politie

De politie heeft zaterdagavond een gekraakt pand ontruimd in de Willem van Outhoornstraat in Den Haag. Achttien krakers zijn aangehouden.

De krakers braken het huis zaterdagmiddag open. De opgeroepen politie verzocht de groep om het pand weer te verlaten, maar hier werd geen gehoor aangegeven. Een ME-eenheid ging vervolgens over op ontruiming. Het pand, door de krakers het Autonoom Centrum genoemd, werd in 2010 ook al gekraakt. Toen wist de groep te blijven zitten totdat een rechter hier een einde aan maakte in januari 2016.

Op de Facebookpagina van het Autonoom Centrum spreekt de club dit keer van een herkraak. De reden: inactiviteit van de eigenaar. “Twee jaar na de ontruiming is het pand wel verkocht, maar is er met het gebouw zelf niks gebeurd en stond het nog steeds leeg.”

Grote foto: Autonoom Centrum Den Haag (Facebook)