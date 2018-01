“Maak melding van ongewenste Facebookverzoeken”

Seksuele afpersing via internet, oftewel sextortion, komt steeds vaker voor. Via Facebook nodigt een schaars geklede dame je uit om te chatten, en seksuele handelingen te verrichten voor een webcam. Vervolgens de daders met het verspreiden van de filmpjes. Helpwanted is een website waar je terecht kan als je te maken hebt met sextortion.

“Iedere dag krijgen we klachten binnen”, vertelt Arda Gerkens van de website in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. “De slachtoffers zijn jongens van veertien tot mannen van tachtig. We zien zelden dat de filmpjes daadwerkelijk online komen te staan.” Het advies van Gerkens is dan ook om niet te betalen en gewoon melding te maken via haar site.

Daarnaast roept Arda op om Facebook in te lichten als je zo’n vriendschapsverzoek krijgt. “Facebook zit er bovenop. Ze werken ook samen met politie en opsporingsdiensten. Er wordt ook strafrechtelijk onderzoek naar gedaan.”

Luister hier naar het interview met Arda Gerkens op Den Haag FM.