WINACTIE: Vrijkaarten voor concert Residentie Orkest & Lucas Hamming in Paard

Den Haag FM geeft deze week vrijkaarten weg voor het unieke concert van het Residentie Orkest & Lucas Hamming, komende zaterdag 3 februari in het Paard. Vul snel onderaan deze pagina je gegevens in.

Onder de naam ‘Symphonic Junction’ verzorgt het Haagse toporkest regelmatig concerten met bijzondere gasten in dé popzaal van Den Haag. Deze keer is Lucas Hamming de special guest. Hij speelt met het orkest zijn eigen repertoire in een totaal nieuw arrangement, aangevuld met enkele covers. Wil jij weten wat er gebeurt als de catchy refreinen, dito gitaarrifs en het entertainment-gehalte van Hamming, samensmelt met het Residentie Orkest? Dan moet je bij dit concert zijn! Let op: dit is een concert met staanplaatsen.

Wil jij gratis naar het Residentie Orkest & Lucas Hamming in het Paard, komende zaterdag 3 februari? Den Haag FM geeft drie keer twee vrijkaarten weg. Vul snel onderaan deze pagina je gegevens in en hou deze week je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen live met de winnaars van de vrijkaarten.

Kaartje kopen? Klik hier!

