Café De Boterwaag moet weer 5.000 euro aftikken voor geluidsoverlast

Ondanks de maatregelen die café De Boterwaag op de Grote Markt heeft genomen om geluidsoverlast tegen te gaan, kreeg eigenaar Maarten Hinloopen (kleine foto) toch weer een boete van 5.000 euro op de mat. De nieuwe bekeuring kreeg ontving hij een week voor de afronding van het isolatieproject. “Het is gewoon zonde geld, dat kun je ook gebruiken om te isoleren,” vertelde Maarten in het radioprogramma Hou je Haags op Den Haag FM.

De kroeg stopte begin vorig jaar abrupt met de populaire salsa-avonden na een boete van 5.000 euro door de gemeente vanwege geluidsoverlast. Hinloopen investeerde 30.000 euro om de boel goed te isoleren om geluidshinder te voorkomen. Desondanks lag er onlangs weer een boete van 5.000 euro op de mat, tot ergernis van de horecaondernemer.

Vorige week was ook de uitbater van café-restaurant Foots in de Reinkenstraat de pineut. Die kreeg twee boetes à 3.000 euro per stuk, nadat een nieuwe bovenburen hadden geklaagd over de live-muziek in het eetcafé.

‘Stop regeldrift in Haagse Horeca’

De geluidsnormen voor horeca zijn al jaren onderwerp van debat in Den Haag. Ook de politiek zoekt naar oplossingen voor dit probleem. Groep de Mos lanceerde daarom dinsdag het meldpunt ‘Stop regeldrift in Haagse Horeca’. Volgende week is er in de gemeenteraad een debat over de kwestie.

