CDA wil hardere aanpak van wietteelt: “ID-plicht bij afsluiten energiecontract”

Het CDA in de gemeenteraad luidt de noodklok over illegale wietteelt woningen. “Het is een schrijnend probleem in onze stad”, stelt fractievoorzitter Daniëlle Koster (kleine foto). De partij wil onder meer dat gemeentelijke handhavers worden uitgerust met meetapparatuur om hennepplantages op te sporen.

Uit dinsdag gepubliceerde cijfers blijkt dat netbeheerder Stedin en de politie steeds minder illegale wietkwekerijen oprollen, omdat criminelen steeds slimmer worden in het verbergen van hun plantages. En dat terwijl Stedin juist aanwijzingen heeft dat het aantal hennepkwekerijen groeit, zo stelt het CDA. Volgens Koster onderstrepen cijfers van de gemeente dit probleem. Bij controles op misstanden in woningen blijkt dat in 2016 95 hennepkwekerijen zijn aangetroffen en dat er ‘slechts’ dertig boetes zijn opgelegd.

Illegale wiettelers stelen grote hoeveelheden elektriciteit. Die elektriciteit loopt door kabels die daar niet op berekend zijn, waardoor er veel veel woningbranden ontstaan, schrijft de partij. “Veel wietkwekerijen zitten op de beruchte zolderkamertjes of kelders in woonhuizen. Een brand in zo’n ruimte kan desastreuze gevolgen hebben voor een heel woonblok. Wij willen dat hier snel een eind aan komt.” De partij heeft het stadsbestuur gevraagd extra te handhaven en wil weten waarom er maar zo weinig boetes zijn uitgedeeld. Ook heeft de partij al eerder gepleit voor de invoering een identificatieplicht bij het afsluiten van een energiecontract, en wil van het stadsbestuur weten wanneer dit wordt ingevoerd.