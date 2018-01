Explosie blaast gevel uit woning Heliotrooplaan

Door een explosie bij een brand in een woning aan de Heliotrooplaan is de gevel eruit geblazen. Volgens de brandweer is de woning flink beschadigd. De gevel van de woning kwam beneden op de parkeerplaats terecht. Niemand raakte gewond.

De brand in de flat ontstond toen een bedrijf in een woning op de eerste etage een afvoerverstopping probeerde te verhelpen. Hierbij ontstond brand in de afvoer die zich naar de bovengelegen woning verspreidde. De brand breidde zich uit naar de badkamer van de woning, waar uiteindelijk een ontploffing is geweest. Door de kracht van de ontploffing werd de achtergevel uit de woning geblazen.

Volgens een brandweerwoordvoerder ontplofte in de badkamer “iets wat iedereen in de badkamer heeft staan, zoals haarlak of deodorant”, al kon hij niet precies aangeven wat er explodeerde. “Het waren in ieder geval geen gasflessen of iets dergelijks.” De bewoners van de getroffen woning waren niet thuis tijdens de brand en de ontploffing. De gevel die eruit geblazen werd kwam terecht op onderliggende auto’s. Volgens een wijkagent zijn meerdere auto’s beschadigd geraakt.

Grote foto: Wijkagent Kijkduin Twitter