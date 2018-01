Haagse filmmaker: “Bizar hoe makkelijk je in India een nier kan krijgen”

In de BNNVARA-documentaire ‘Donordrama’ duiken de Haagse maker Joost van der Valk (kleine foto) en zijn vrouw Mags Gavan in het illegale circuit van de orgaanhandel door zich voor te doen als potentiële kopers. Voor de documentaire reisde het stel af naar India en Bangladesh om te zien hoe makkelijk het is om een nier te kopen.

“Het is echt bizar hoe makkelijk je zo’n nier kan krijgen”, vertelt Joost in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. “We zijn gewoon vanuit onze luie stoel in Den Haag in contact gekomen met handelaren. Voor je het weet zit je in het netwerk van sjoemelende dokters en corrupte advocaten.” Donordrama laat ook het verhaal zien van nierpatiënt Lammert die in Nederland wacht op een legale donor. Dinsdag wordt in de Eerste Kamer gestemd over een nieuwe donorwet, waardoor voortaan mogelijk iedereen automatisch orgaandonor is. Het is daarom ook niet toevallig dat Donordrama juist nu wordt uitgebracht. “BNN is ooit opgericht door nierpatiënt Bart de Graaff. Mede daardoor besteden ze extra aandacht aan dit onderwerp.”

Donordrama van de Haagse regisseur Joost van der Valk ging maandagavond in première op NPO 2. Via uitzending gemist is de uitzending nog te bekijken.

Grote foto: BNNVARA

