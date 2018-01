Het best bewaarde geheim van Janneke Vreugdenhil: “De glutenvrije bakkerij op de Fred”

De glutenvrije bakkerij op de Frederik Hendriklaan is het best bewaarde geheim van kookboekenschrijfster Janneke Vreugdenhil (kleine foto)

“Het bestaat al jaren, maar ik ken het eigenlijk pas sinds ze naar de Fred zijn verhuisd”, vertelde Vreugdenhil in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. “Het meeste glutenvrije brood is niet lekker. Maar bij deze bakkerij bakken ze alles vers en merk je bijna geen verschil.”

Kleine foto: Janneke Vreugdenhil (Facebook)

