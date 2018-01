Oppassen geblazen voor fietsers en voetgangers bij oversteek Den Haag Centraal

De voetgangersovergang naast station Den Haag Centraal is een bron van ergernis. Dagelijks ligt het gevaar voor voetgangers en fietsers op de loer om op elkaar te botsen.

De voetgangersovergang aan de kant van de nieuwe hoofdingang van Den Haag Centraal richting de Turfmarkt die kruist met het fietspad aan de Rijnstraat, is een bron van ergernis. Zowel fietsers als voetgangers geven elkaar weinig ruimte om over te steken en dat kan tot botsingen leiden. Dwars over het zebrapad ligt het smalle fietspad waar dagelijks ook duizenden tweewielers overheen rijden.

“De oversteek van station Den Haag Centraal richting het centrum is voorzien van een breed (dubbel) zebrapad. Dat betekent dat voetgangers daar voorrang hebben op de fietsers”, laat wethouder Verkeer en Vervoer Tom de Bruijn (kleine foto) in een schriftelijke reactie aan Den Haag FM weten. “De gemeente heeft er voor gekozen om voetgangers op deze locatie voorrang te geven omdat dat de meest veilige optie is. Vooral in de spits steken er grote stromen voetgangers het fietspad over. Het klopt dat het druk is op die locatie, maar de gemeente heeft geen/nauwelijks meldingen van ongelukken. Er zijn in de afgelopen 4 jaar geen verkeersongevallen geregistreerd op deze locatie. Zoals overal in het verkeer is het een kwestie van op elkaar anticiperen en rekening met elkaar houden.”