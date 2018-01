Realityster Barbie bevestigt zelfmoordpoging

Samantha de Jong, beter bekend als Barbie, doet in het blad Privé een boekje open over haar zelfmoordpoging van een aantal weken geleden.

Eerder deze maand werd Barbie met spoed in het ziekenhuis opgenomen vanwege een zeer ernstig persoonlijk drama. In Privé vertelt ze hoe ze haar kinderen vlak voor het naar school gaan afzette bij haar ouders om daar te ontbijten. “Dat deden we vaak zo, dan kon ik me even rustig verder aankleden. Ik ben terug naar huis gelopen.” Ze nam medicijnen, cocaïne en sneed in haar linker pols. Vervolgens belde ze haar tante voor hulp. “Zij had 112 en mijn moeder gewaarschuwd. Toen zij kwam binnenrennen en me vond, dacht ze eerst dat ik al dood was, ik was lijkbleek.”

Dat ze gevonden zou zijn door haar dochtertje klopt niet, zegt ze zelf: “Dat is een regelrechte leugen!” Over waarom ze deze poging deed, zegt Samantha: “Vanbinnen was ik eigenlijk al dood, zo’n gevoel. Overal las ik dat ik een slechte moeder ben en de hoer speel. Ik voelde mij een hele slechte moeder, de kinderen verdienden beter. Door ooit mee te doen aan Oh Oh Cherso heb ik ze in de ellende gebracht.”