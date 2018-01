Jonge Haagse talenten spelen mee in Beauty en het Beest in Koninklijke Schouwburg

VVD: “Minder woningen en meer bedrijvigheid in Scheveningen Haven”

De VVD in de gemeenteraad zet een streep woningbouwplannen in de Scheveningse Haven zet vol in op bedrijvigheid. Dat staat in een plan van de VVD voor Scheveningen-Haven dat maandag werd gepresenteerd. Als het aan de liberalen ligt, moeten ondernemers in de Scheveningse haven, ontwikkelaars en de gemeente het voor 2020 met elkaar eens zijn over de toekomstige ontwikkeling van het havengebied.

Volgens de partij is er geen ruimte voor de geplande 250 woningen in de Derde Haven. “De balans tussen woningbouw en industrie is naar de verkeerde kant doorgeslagen”, zegt VVD-lijsttrekker Boudewijn Revis (kleine foto). De liberalen vinden dat de haven hoort te leven en bruisen. In de haven van Scheveningen wordt daarom ingezet op ‘havengebonden werk’, zoals de visserij, scheepsreparatie en watersport. Niet voor alle bedrijvigheid is er volgens de partij plek: het plan voor een nieuw hotel aan de Dr. Lelykademet 144 kamers moet niet doorgaan, als het aan de VVD ligt.

De liberalen zijn ook fel tegen een tram over de Westduinweg. Die tram zou een uitkomst kunnen zijn voor onder meer de bewoners van het Norfolkterrein, waar de afgelopen jaren honderden huizen zijn gebouwd. In plaats daarvan moet er een metrolijn komen die vanaf station Den Haag Centraal via Madurodam, via het Kurhaus naar de haven rijdt.

Grote foto: Richard Mulder