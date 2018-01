Welzijn in de Wijk: Shared Responsibility

en Haag FM besteedt elke dinsdag in het radioprogramma Haagse Ochtendradio aandacht aan welzijn in de stad, door naar inspirerende Haagse initiatieven te kijken. Deze week spraken we met Josine van Egmond van het project Shared Responsibility, onderdeel van de Bloom Foundation.

“Shared Responsibility is een project voor jongeren die om wat voor reden dan ook geen diploma hebben”, aldus Van Egmond tegen Den Haag FM. “Hiervoor hebben we zogenaamde Badges in het leven geroepen. Met een Badge kan de deelnemer aantonen over vaardigheden te beschikken die voor een werkgever interessant kunnen zijn.” Zo kunnen jongeren zonder diploma toch een baan op maat vinden.

De komende maanden start de Bloom Foundation een pilot om de Badges officieel in te voeren. In samenwerking met het ROC en stichting Xtra Welzijn proberen ze het systeem te laten erkennen door het ministerie van onderwijs.

Luister hier naar het interview met Josine van Egmond op Den Haag FM.