“Wietkwekerijen steeds beter verstopt; criminelen worden steeds slimmer”

Afgelopen jaar zijn opnieuw minder wietkwekerijen opgerold in de regio Haaglanden. Dat meldt netbeheerder Stedin. In 2017 werden 256 kwekerijen ontmanteld, in 2016 waren dat er nog 325. Deze daling past in de landelijke trend, volgens Stedin. Ook in andere regio’s waar de netbeheerder actief is, daalde het aantal opgerolde kwekerijen.

Volgens de netbeheerder komt de daling niet omdat er minder kwekerijen zijn, maar omdat criminelen steeds slimmer worden in het verbergen van hun plantages. Stedin werkt samen met politie en gemeenten bij de opsporing van de wietkwekerijen. Daarbij worden vaak ‘zeer brandgevaarlijke situaties aangetroffen.’ De kans op oververhitting en kortsluiting is daardoor groot.

Naast brandgevaarlijke situaties zijn de dertigduizend hennepkwekerijen die ons land telt ook verantwoordelijk voor zestig miljoen euro aan gestolen stroom. De kwekerijen verbruiken een miljard kilowatt aan stroom, dat is evenveel als de stad Rotterdam verbruikt, aldus Stedin.