ADO verhuurt Thomas Meissner aan Willem II

ADO Den Haag stalt verdediger Thomas Meissner bij Willem II. De Tilburgers huren de Duitse verdediger voor de rest van het seizoen.

Meissner kwam in de zomer van 2016 over van het Duitse MSV Duisburg en startte zijn periode in Den Haag met een basisplaats. Halverwege het seizoen verloor hij zijn plek. Ook dit seizoen kiest ADO-trainer Fons Groenendijk voor Tom Beugelsdijk.

Het contract met Meissner loopt nog tot de zomer van 2019.

Foto’s: Richard Mulder