CDA wil harder optreden tegen wietteelt en illegale prostitutie in woningen

Het CDA in de gemeenteraad luidt de noodklok over illegale wietteelt en prostitutie in Haagse woningen. Uit recente cijfers blijkt dat de politie steeds minder illegale wietkwekerijen oprolt, terwijl gas- en elektriciteitsbedrijf Stedin juist zegt aanwijzingen te hebben dat het aantal hennepkwekerijen groeit.

“In 2016 werden 95 hennepkwekerijen aangetroffen en zijn er slechts dertig bestuurlijke boetes opgelegd”, zegt fractievoorzitter Danielle Koster. “Ook waren er 112 woningcontroles op illegale prostitutie. In 61 gevallen is er een last onder dwangsom opgelegd en slechts in twee gevallen is er een boete opgelegd.” Koster vindt dat te weinig. “Illegale prostitutie, wietteelt in woningen, energiediefstal en brandgevaar zijn een groot, schrijnend probleem in onze stad. Wij willen dat hier snel een eind aan komt.”

“Veel wietkwekerijen zitten op de beruchte zolderkamertjes of kelders in woonhuizen. Een brand in zo’n ruimte kan desastreuze gevolgen hebben voor een heel woonblok. Dit moet de volle aandacht van onze handhavers hebben. Wat het CDA betreft verdwijnen deze illegale kwekerijen met spoed uit Haagse huizen”, aldus Koster.

Identificatieplicht

Om illegale wietteelt tegen te gaan, heeft het CDA eerder ervoor gepleit dat er een identificatieplicht komt bij het afsluiten van een energiecontract. Het CDA heeft het stadsbestuur gevraagd of dit inmiddels is uitgevoerd en of handhavers van de Haagse Pandbrigade kunnen worden uitgerust met speciaal meetapparatuur om hennepkwekerijen op te sporen.