Conceptontwikkelaar: “Sloop Valkenboskerk en bouw betaalbare huurwoningen”

Er is een hoop te doen om de Valkenboskerk aan de Zuiderparklaan. De bewonersorganisatie Valkenbos Blijft presenteerde onlangs de plannen voor behoud van de kerk. Conceptontwikkelaar Ron Bakker (kleine foto) is juist voorstander van de sloop om er een nieuwe woontoren neer te zetten.

“Er komt niemand meer in die vervallen kerk, jaren geleden is al besloten om te slopen”, vertelt Ron in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. “Nu het zover is staan ineens mensen op om dat tegen te houden. Het is geen monument, aan architectuur gaat er niks verloren.” Bakker wil een woontoren bouwen met vijftig appartementen. “Het worden betaalbare woningen. Daar is in de wijk veel behoefte aan.”

De gemeenteraad stemt donderdag over het voortbestaan van de Valkenboskerk. Tijdens die zullen voor en tegenstanders van de woontoren aan het woord komen.

Luister hier naar het interview met Ron Bakker op Den Haag FM.