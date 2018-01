D66 blijft grootste partij, GroenLinks stijgt fors, PVV en HSP verliezen

D66 gaat aan kop in de eerste peiling van de gemeenteraadsverkiezingen. De partij komt uit op acht zetels, evenveel als het huidige aantal. GroenLinks is de grootste stijger, en gaat van twee naar vijf zetels.

Groep de Mos krijgt er twee zetels bij en komt nu op een voorlopig aantal van vijf uit. Ook de VVD en ChristenUnie/SGP krijgen er twee zetels bij. De liberalen zijn met zes zetels voorlopig de tweede partij, de christenen komen uit op drie zetels. De Partij voor de Dieren hoort eveneens bij de stijgers en mag er één zetel bijschrijven. Van alle nieuwe partijen die willen meedoen aan de verkiezingen zou alleen 50Plus dat met succes doen. Die partij zou twee zetels krijgen.

De PVV en de Haagse Stadspartij leveren de meeste zetels in: drie stuks. De partijen komen respectievelijk op vier en twee zetels uit. De Pvda, nu met zes zetels in de raad, houdt er nog maar vier over. Het CDA, SP en Islam Democraten en de Partij voor de Eenheid (PvdE) leveren allemaal één zetel in. De PvdE zou derhalve helemaal niet in de raad komen.

Veiligheid en criminaliteit

De kiezers vinden ‘veiligheid, criminaliteit, openbare orde’ het belangrijkste thema. Voor ruim een derde van de Hagenaren (37 procent) is dat onderwerp van groot belang. De thema’s ‘verkeer, parkeren en bereikbaarheid’ (22 procent) en ‘gezondheidszorg’ (21 procent) staan op twee en drie.