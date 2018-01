Fresku en Jan Terlouw geven Vrijheidscolleges in Den Haag

Ook in 2018 worden verspreid door het land Vrijheidscolleges gegeven. In Den Haag gebeurt dat tijdens de Haagse Vrijheidsweken, die dit jaar van vrijdag 13 april tot en met zaterdag 5 mei plaatsvinden. In onze stad geven onder meer rapper Fresku en oud-politicus Jan Terlouw een college.

Iedere spreker gaat in zijn of haar college in op de in 1941 door Franklin D. Roosevelt geformuleerde Four Freedoms: Vrijheid van Meningsuiting, Vrijheid van Religie, Vrijwaring van Angst en Vrijwaring van Gebrek.

Het Vrijheidscollege van rapper Fresku wordt gehouden in de Haagse Hogeschool. Het college van Jan Terlouw vindt plaats in het Vredespaleis. In Den Haag geven verder rapper/schrijver Massih Hutak en kunstenaar/televisiemaker Lucas De Man een lezing. Reserveren kan vanaf 1 maart via Vrijheidscolleges.nl.