Haagse Stadspartij: “Ontruiming kraakpand Bezuidenhout was illegaal​”

De ontruiming afgelopen zaterdag van een gekraakt pand in de Willem van Outhoornstraat in Bezuidenhout was volgens gemeenteraadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij illegaal. Het pand was ‘herkraakt’ door een groep jongeren die er twee jaar geleden was vertrokken omdat de eigenaar renovatieplannen zou hebben. De Mobiele Eenheid ontruimde het pand al snel.

Volgens Bos is het pand twee jaar doorverkocht aan een liefdadigheidsstichting die het vervolgens weer liet staan. “Dit soort speculatiepraktijken vind ik verwerpelijk en schandalig”, zegt Bos. “De woningnood loopt al jaren op en ieder pand dat leeg komt, moet zo snel mogelijk weer bewoond worden. Als een groep idealisten daar actie tegen voert door zo’n pand weer een nuttige functie te geven worden ze als misdadigers aangepakt en ontruimd door politie en justitie.”

Het gemeenteraadslid, met zelf ook een krakersverleden, noemt de ontruiming “bovendien juridisch gezien illegaal”. “De eigenaar van een gekraakt pand moet eerst aangifte doen en vervolgens aantonen dat hij serieuze en uitvoerbare plannen heeft. Ook dienen krakers acht dagen de tijd te krijgen om naar de rechter te stappen. Deze regels zijn in Den Haag kennelijk overboord gegooid. Op deze manier blijft hardnekkige leegstand in stand.”

Grote foto: Autonoom Centrum Den Haag (Facebook)