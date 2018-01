Haagse verleiders ‘Temptation Island’: “Minstens net zo heftig als vorig jaar”

Het nieuwe seizoen van het RTL-programma ‘Temptation Island’ gaat donderdag van start met twee zogenaamde verleiders uit Den Haag. In het programma gaan stelletjes naar een tropische locatie om hun relatie te testen. De verleiders, waaronder de Hagenaars Gino (rechts op grote foto) en Tomas (links), proberen de koppels uit elkaar te drijven.

“Over de inhoud van het programma kunnen we niets kwijt”, vertelt Tomas in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. “We krijgen een enorme boete als we iets verklappen. We kunnen wel zeggen dat het minstens net zo heftig wordt al vorig jaar”, vult Gino aan. Het programma zorgt altijd voor een hoop ophef. De verleiders zijn bewust bezig relaties stuk te maken. “De koppels weten heel goed waar ze aan meedoen. Ze hebben zich met hun volle verstand opgegeven”, aldus Tomas.

Temptation Island, met Gino en Tomas, is iedere donderdagavond om 20.30 uur te zien op RTL 5.

luister hier naar het interview met Gino en Tomas op Den Haag FM.