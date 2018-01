Hier gaan de miljoenen euro’s aan parkeergeld naartoe

Er zijn veel straten in Den Haag waar het parkeren van je auto geld kost. Maar wie wordt hier eigenlijk beter van, de gemeente of de bewoners en waar gaat al dat geld naartoe?

Hoeveel geld harkt gemeente Den Haag binnen?

Den Haag verdient goed aan betaald parkeren. In 2016 kwam er 46,6 miljoen euro binnen, blijkt uit een reactie van de gemeente. Dat is 1,7 procent van de totale baten. Dit bedrag wordt alleen maar groter, onlangs is het betaald parkeergebied op Scheveningen uitgebreid.

Waar gaat al dat parkeergeld heen?

Maar een klein deel van al het parkeergeld dat wordt opgehaald wordt weer geïnvesteerd in parkeren en vervoer. “Er zijn afgelopen jaren veel parkeerplaatsen extra aangelegd in buurten met een hoge parkeerdruk en er zijn in de binnenstad fietsstallingen gemaakt van het geld uit de parkeerinkomsten”, laat de gemeente weten. Het grootste deel gaat naar de algemene middelen. Dit is een geldpot waaruit de gemeente allerlei uiteenlopende zaken betaald.

Welke straat in Den Haag levert het meeste op?

Er zijn veel straten in Den Haag waar je je auto betaald parkeert, maar één straat levert het meeste parkeergeld op. De gemeente verdient het meest aan de Strandweg op Scheveningen, beter bekend als de boulevard. Met een bedrag van 1.226.000 euro per jaar staat deze straat bovenaan.

Hoe wordt bepaald hoeveel we betalen voor parkeren?

Het verschilt van wijk tot wijk hoe duur het betaald parkeren is. De tarieven worden berekend op basis van de aantrekkende werking van een wijk of gebied. Als een gebied veel bezoekers trekt is het parkeertarief over het algemeen hoger. “De binnenstad en Scheveningen-Bad zijn van die gebieden in de stad waar dagelijks veel bezoekers komen”, zegt de gemeente.

Heeft betaald parkeren wel zin?

Betaald parkeren is een manier voor de gemeente om parkeeroverlast tegen te gaan. Het voorkomt dat er te veel auto’s in de straten van het centrum komen. Betaald parkeren maakt de straten dus leefbaarder. De gemeente: “De ervaring leert dat betaald parkeren helpt om straten weer leefbaar te maken en bewoners garanties biedt op een parkeerplek in de eigen straat.” Den Haag verwacht dat de komende twintig jaar een groot aantal woningen wordt gebouwd, wat ook een stijging van het aantal auto’s betekent.

