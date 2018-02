Ondanks oproep gemeenteraad geeft wethouder Baldewsingh geen subsidie meer aan City Mondial

De motie van een meerderheid van de gemeenteraad om de organisatie City Mondial te blijven subsidiëren, wordt niet uitgevoerd door wethouder Rabin Baldewsingh. In een brief aan de gemeenteraad schrijft hij dat er geen subsidiepotjes meer zijn waarop de organisatie nog aanspraak kan maken.

City Mondial werd ooit opgericht om het toerisme in de Schilderswijk en Transvaal te versterken en heeft zich de laatste jaren vooral toegelegd op wijkcommunicatie. In november maakte de wethouder bekend de financiering te zullen stoppen, tot woedde van de organisatie. Een meerderheid van de gemeenteraad was het niet eens met de subsidiestop en droeg de wethouder op om alsnog over de brug te komen. Die laat nu weten écht geen geld meer te hebben voor de club. De andere wethouders wilden volgens hem ook niet over de brug komen. “Het is daarom noodzakelijk om u te melden dat er geen uitvoering kan worden gegeven aan de aangenomen motie”, schrijft Baldewsingh aan de raad.

In 2016 en 2017 kreeg City Mondial een subsidie van 157.000 euro per jaar. Het stadsbestuur wilde al eerder de structurele subsidie stoppen, maar werd ook toen door een meerderheid van de gemeenteraad teruggefloten.