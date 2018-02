Prinses Beatrix 80 jaar: “Ze doet het rustiger aan en lijkt gelukkig”

Prinses Beatrix is woensdag 80 jaar oud geworden en dat viert ze in besloten familiekring in Paleis Drakensteyn. Dat de prinses een mooie leeftijd heeft bereikt houdt niet in dat ze niets meer doet. “Ze doet nu vooral wat ze leuk of nuttig vindt om te doen, zoals met kunst zich inzetten voor kunst bijvoorbeeld. Verder doet ze rustig aan en gaat ze op stap met de kleinkinderen,” vertelde historicus Reinildis van Ditzhuyzen in het programma Hou je Haags op Den Haag FM.

Beatrix heeft volgens Ditzhuyzen geen fouten gemaakt tijdens haar Koningschap. “Prinses Beatrix is heel lang Koningin geweest en er zijn geen ‘schandalen’ rondom haar geweest en ze heeft geen fouten gemaakt.” Er waren wel enige ‘schandalen’ in haar tijd als Koningin, zoals met de vader van Maxima en de contacten van Mabel. De prinses heeft volgens de historicus ook haar stempel gedrukt in het buitenland. “Internationaal liet en laat ze altijd een grote indruk achter, ook bij bezoeken aan andere landen en leiders.” Daarnaast mogen we niet vergeten Beatrix als staatshoofd boven ons heeft gestaan, maar ook met de mensen is. “In tijden van nood of rampen is ze altijd als moeder aanwezig geweest, zoals met ‘de zucht’ in haar toespraak over de aanslag op haar leven in Apeldoorn.”

Ditzhuyzen denkt dat de prinses een gelukkig mens mag zijn. “Ik denk dat ze gelukkig is ondanks het verlies van een zoon. Het succes van Willem-Alexander is natuurlijk ook gewoon heel fijn.” Op 3 februari wordt de verjaardag voor een groter gezelschap. Wie daarvoor allemaal zijn uitgenodigd is nog niet bekend.

Luister hier naar het interview met Reinildis van Ditzhuyzen op Den Haag FM.