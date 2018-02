PvdA: “Pak discriminerende uitzendbureaus keihard aan”

De fractie van de PvdA in de gemeenteraad reageert geschokt op een uitzending van het televisieprogramma ‘Radar‘ waaruit blijkt dat verschillende Haagse uitzendbureaus meewerken aan discriminatie van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse Hagenaars. De uitzendbureaus kwamen zonder schroom klanten tegemoet die geen werknemers met een migratieachtergrond willen aannemen.

“Dit is niet alleen ronduit schandalig, het is ook tegen de wet”, zegt fractievoorzitter Martijn Balster. “Artikel 1 van de Grondwet stelt duidelijk dat mensen gelijk moeten worden behandeld. Dat moeten we met hand en tand blijven verdedigen. Uitzendbureaus die zich hieraan schuldig maken, moeten we keihard aanpakken.” De partij heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd om actie te ondernemen tegen de uitzendbureaus.

Al eerder bleek uit onderzoeken van de Vrije Universiteit en het Sociaal Cultureel Planbureau dat veel uitzendbureaus discrimineren. “Dat mensen gediscrimineerd worden wanneer ze zoeken naar een baan, is niet nieuw en voor veel mensen een dagelijkse realiteit. We moeten als stad hier flink stelling tegen nemen, om te beginnen door samenwerkingen van de gemeente met uitzendbureaus die de fout in blijven gaan per direct te verbreken”, aldus Balster.

Grote foto: Radar