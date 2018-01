Rondje Den Haag: “Joods Monument laat zien dat we de geschiedenis niet mogen vergeten”

Den Haag FM belt elke woensdagochtend met een van de acht Haagse stadsdeeldirecteuren, om met hen te praten over wat er de komende tijd in hun stadsdeel gebeurt.

Iedere stadsdeeldirecteur heeft een eigen team dat voor de leefbaarheid en het welzijn in de wijken zorgt. Niet alleen, maar juist samen met de bewoners. Hagenaars kunnen bij de stadsdeeldirecteuren terecht met alle ideeën op het gebied van welzijn en leefbaarheid. Er is budget voor plannen van bewoners die helpen om het in de buurt schoon, heel en veilig te houden.

Deze week spraken Justin en Rogier in Haagse Ochtendradio met Marc Prins (kleine foto) over stadsdeel Centrum. De directeur begon met een terugblik naar de opening van het Joods Monument op het Rabbijn Maarsenplein. “Veel mensen in Den Haag kennen de Haagse oorlogsgeschiedenis niet”, vertelt Prins. “Maar er zijn 12.000 Hagenaars afgevoerd om wie ze zijn. Dit is maar weer een blijk dat we die geschiedenis niet mogen vergeten.” Maar er was ook positief nieuws. “De bewoners van de Sirtemastraat hebben samen gezorgd voor de herinrichting. 15 februari wordt de nieuwe straat heropend door wethouder Revis.”

Luister hier naar het interview met Marc Prins op Den Haag FM.