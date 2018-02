Bijzonder schoollessen: Privacy gaat iedereen wat aan!

Voorzitter Aleid Wolfsen van de Autoriteit Persoonsgegevens gaf onlangs een privacyles aan Haagse leerlingen om ze duidelijk te maken dat jongeren voorzichtig moeten zijn met het delen van hun gegevens, foto’s en filmpjes op internet en social media. Met de les werd het startsein gegeven van de campagne ‘Privacy gaat iedereen wat aan!’.

Op 25 mei treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze nieuwe wet geeft personen meer privacyrechten. De campagne ‘Privacy gaat iedereen wat aan!’ maakt mensen bewuster van hun rechten en biedt organisaties praktische hulp bij de naleving van de wet.

Merel Eilander van de Autoriteit Persoonsgegevens vertelde woensdagavond in het radioprogramma Dossier Mastenbroek op Den Haag FM over de campagne en over waarom privacy steeds belangrijker wordt.

Luister hier naar het interview met Merel Eilander op Den Haag FM.