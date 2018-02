Daucu zet Magnix Rueb innut zonnetsje, hep alleinag nog wat pleuraus naudag

Er komt een documentaire over de in 2014 overleden tekenaar Marnix Rueb, vooral bekend van de door hem bedachte stripheld Haagse Harry.

De film ‘Kap Nâh’ wordt gemaakt door Bart Grimbergen, die eerder een vergelijkbare docu maakte over Harrie Jekkers. “Een aantal malen heb ik Marnix mogen ontmoeten. Hij maakte indruk op mij met zijn humor en zijn vriendelijke uitstraling. Ik vond zijn strip Haagse Harry een geweldige vondst. In de documentaire wil ik samen met collega-filmer Roel Wijngaards-de Meij laten zien wie Marnix was, waarom alleen hij zo’n figuur als Haagse Harry kon bedenken en waarom hij een geweldige tekenaar was.”

In de documentaire vertellen vrienden, vakgenoten en familieleden over het leven van Rueb. “Marnix was succesvol maar toch had hij ook depressieve kanten”, zegt Grimbergen. “We proberen er achter te komen waar die depressie vandaan kwam.” De film zal onder meer worden uitgezonden door TV West.

Crowdfundingsactie

De gemeente Den Haag heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor de documentaire, maar daarmee zijn nog niet alle kosten gedekt. Om de productie mogelijk te maken is daarom een crowdfundingsactie gestart. Donateurs worden – afhankelijk van de hoogte van de bijdrage – onder meer beloond met een vermelding op de aftiteling en vrijkaartjes voor de besloten première.