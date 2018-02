Ethische hackers: “Wij willen bedrijven juist helpen”

Mischa, Tabitha, Damian en Zawadi zijn computerhackers, en daar is niets verkeerds aan legden zij woensdagavond uit in het radioprogramma Dossier Mastenbroek op Den Haag FM. Het viertal noemt zichzelf Ethische Hackers en is veel te vinden in de Cyberwerkplaats.

De Cyberwerkplaats is opgericht voor jongeren die op school moeilijk aansluiting vinden en bijvoorbeeld zonder diploma zijn weggestuurd. Bij de Cyberwerkplaats kunnen zij vaardigheden opdoen en in contact komen met cybersecuritybedrijven. “Wij willen ondernemers en bedrijven juist helpen”, vertelde Mischa. Hij runt inmiddels een eigen bedrijf in ‘ethisch hacken’. In de uitzending werd een aantal Haagse websites onder de loep genomen en antwoord gegeven op vragen als: hoe hack je nu precies en wanneer is het strafbaar?

Oud-PvdA Tweede Kamerlid en cyberexpert Astrid Oosenbrug staat mede aan het roer van de Cyberwerkplaats waar jongeren uit de hele regio op af komen. Het is een doorslaand succes. Van een groep met twaalf jongeren vonden er drie direct na de openingsweek al een baan.