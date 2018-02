Het Correspondents Dinner waait over naar de Schilderswijk

In Amerika is het al jarenlang een hit: The Correspondents’ Dinner, waarin de president op humoristische wijze onder vuur wordt genomen door journalisten, politici en comedians. Vorig jaar waaide het al over naar Nederland en stond Mark Rutte centraal, dit jaar wordt in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen voor het eerst een lokale versie georganiseerd in jeugdcentrum Samsom in de Schilderswijk.

De avond zal gepresenteerd worden door Sjaak Bral en zullen cabaretiers en politici elkaar met humor bekritiseren. Organisatoren Itai Cohn en Peter de Zwaan willen op deze manier bewoners uit de Schilderswijk op een luchtige manier kennis laten maken met de bestuurders van onze stad.

Het Correspondents Diner is bewust op 9 maart, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen gepland. Zo biedt het de politici niet alleen de gelegenheid om grappen te maken over anderen, maar ook om campagne te voeren. ”Het is vooral bedoeld, zodat politieke partijen zich op een ludieke manier kunnen presenteren, we wilden een grappige kwinkslag maken in de serieuze onderwerpen die besproken worden”, aldus Peter.