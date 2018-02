T-Spoon hoofdact reüniefeest Tempel in Paard

Kim Wilde en Clouseau op eerste editie Parkpop Saturday Night

Na vier jaar Night at the Park gehost te hebben op de avond voor Parkpop, slaat organisator Ducos Productions een nieuwe weg in. Met een nieuwe naam: Parkpop Saturday Night.

“De programmering wordt iets breder”, vertelde Ingrid Adriaanse van Ducos in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. “Er zullen wat meer artiesten uit de jaren ’80 en ’90 voorbij komen. Met Kim Wilde en Clouseau hebben we de eerste grote namen binnen. Er zullen er nog een aantal volgen.” Het festivalterrein zal ook intiemer ingericht worden. De twee podia zullen iets dichter bij elkaar staan.

De eerste editie van Parkpop Saturday Night is op zaterdag 23 juni. Earlybird kaarten zijn hier verkrijgbaar. De rest van het weekend blijft met Parkpop Downtown op vrijdag en Parkpop op zondag hetzelfde.

Luister hier naar het interview met Ingrid Adriaanse op Den Haag FM.