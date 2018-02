Nachtburgemeester gezocht: René Bom treedt af

Den Haag moet op zoek naar een nieuwe nachtburgemeester. Het hing al een tijdje in de lucht maar nu is het definitief; de huidige nachtburgemeester René Bom (grote foto) gaat het vanwege zijn gezondheid rustiger aan doen, vertelde Bom donderdagochtend in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

“Het moet iemand zijn die er alle tijd voor heeft”, vertelt René over zijn eventuele opvolger. “Het hoeft dus niet per se iemand met een bekende naam te zijn.” De ooit door Jules Deelder benoemde Haagse nachtburgemeester zal niet helemaal uit beeld verdwijnen. “Ik zal nog wel op borrels verschijnen. Verder ben ik benoemd als erevoorzitter van de Nachtraad.”

Volgens Bom moet de functie van nachtburgemeester serieuzer worden. “Ik vind ook dat mijn opvolger betaald moet worden. Als je het serieus aanpakt, gaat er veel tijd in zitten.” Inmiddels zijn in Nederland zeventien nachtburgemeesters actief. Ook volgden wereldsteden als New York, Londen en Barcelona het Nederlandse voorbeeld.

Verkiezingsdebat op de Grote Markt

Er worden verkiezingen uitgeschreven voor de nieuwe nachtburgemeester. Tijdens de campagneperiode kan het publiek online stemmen. Op vrijdag 16 maart is er een verkiezingsdebat op de Grote Markt waarna een delegatie van de Nachtraad een eigen stem uitbrengt. Aan de hand van de publieksstemmen en de stemmen uit de Nachtraad zal de nachtburgemeester voor een periode van twee jaar gekozen worden.

Luister hier naar het interview met René Bom op Den Haag FM.