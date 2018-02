‘Openbare’ bezoekcijfers Haagse festivals nog steeds niet openbaar

De bezoekerscijfers van festivals en evenementen in Den Haag die openbaar zouden moet zijn, kunnen nog steeds niet bekeken worden. “Er wordt geprobeerd om de cijfers geheim te houden”, vertelde journalist Egbert Oldenboom in het programma Hou je Haags op Den Haag FM. Oldenboom diende eerder een WOB-verzoek in om de bezoekcijfers openbaar te krijgen. “Ik vind dat de Hagenezen recht hebben op deze informatie”

De bezoekersaantallen die organisatoren van evenementen en festivals naar buiten brengen zouden volgens de onderzoeker niet altijd kloppen met de cijfers die in het gemeentelijk onderzoek staan. “Er is dus een grote discrepantie over wat er uit de metingen komt, want de organisatoren geven te veel aan.” Aan het WOB-verzoek dat Oldenboom heeft ingediend is nog geen gehoor gegeven. Op 8 februari is er een hoorzitting over dit verzoek.

Volgens Oldenboom willen de meeste organisatoren ook de cijfers weten, maar zou er één partij zijn die roet in het eten gooit. “Parkpop probeert via de rechter te voorkomen dat de cijfers naar buiten komen.”

Luister hier naar het interview met Egbert Oldenboom op Den Haag FM.