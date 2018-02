Paard-vrienden hoeven nooit meer in de rij te staan

Voor regelmatige bezoekers van poppodium Paard kan het interessant zijn om lid te worden van de Paard-vriendenclub. Een jaarlijkse contributie verschaft de vrienden korting op de kaartverkoop van bijna alle shows, toegang tot een quick line bij drukke concerten en andere vriendendiensten. De opbrengst van het programma wordt gestoken in een betere concertbeleving.

“Het Paard is voor veel Haagse muziekliefhebbers een tweede huiskamer”, zegt directeur Majel Blonden. “We zien vaak dezelfde gezichten in het Paard en dat vinden we fantastisch, want dat zijn de mensen die live muziek levend houden. Paard is al 45 jaar van de bezoekers, en de mening, aanwezigheid en support van deze vaste bezoekers is waardevol voor ons.”

Vrienden krijgen allereerst het speciale vriend-shirt van de popzaal. Met de persoonlijke Vriendenpas krijg je bij drukkere avonden voorrang bij de entree en kan je meedoen aan een backstagetour. Voor bijna alle Paardconcerten geldt een speciale kortingsregeling. Daarnaast komt er speciale vriendenpagina op de site van het Paard, waar bezoekers in gesprek kunnen gaan met de medewerkers om te laten horen wat goed en fout gaat. De contributie bedraagt vijftig euro per jaar.