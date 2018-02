Poppodium Paard organiseert ‘Haags Carnaval’

Carnaval alleen onder de rivieren? “Welnee, dat kunnen we in Den Haag toch ook wel?”, dachten ze bij het Paard. Op vrijdag 9 februari kan iedereen komen hossen tijdens een “knotsgekke carnavalsavond” in de grote zaal van het poppodium aan de Prinsegracht.

Anders dan in Brabant en Limburg zal tijdens de feestavond niet alleen carnavalsmuziek worden gedraaid. Een aantal Haagse DJ’s is geboekt om tijdens het ‘Haags Carnaval‘ hits uit de jaren tachtig en negentig te komen draaien.

Wat wel hetzelfde is als in het zuiden van ons land is dat bezoekers worden aangemoedigd om zich te verkleden. Alles mag. “Verkleed je op je carnavalsbest en we zien je op je praalwagen verschijnen. Alaaf!”

Line-up:

23.00 The Sissies

23.45 Sunny Sjoerd

00.30 Bella In Formation & LemoNina – DJ Team Yoncé

01.15 Joelende Jannie & Moving Mau – De Dove DJ team

02.00 LarryKoek dj set

02.45 Smaakmakers

03.15 Bennie Beenham dj set