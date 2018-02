Stedin: “Haagse henneptelers steeds lastiger te pakken”

Het aantal opgerolde hennepkwekerijen daalt in de Haagse regio. Dat lijkt goed nieuws, maar niets is minder waar, zegt gas- en elektriciteitsbedrijf Stedin. Henneptelers worden steeds slimmer en zijn moeilijker te pakken.

Alleen al het illegaal aftappen van stroom door de illegale hennepplantages kost het energiebedrijf miljoenen euro, zei woordvoerder Koen de Lange in het radioprogramma Dossier Mastenbroek op Den Haag FM. Stedin probeert daarom de henneptelers steeds een stap voor te blijven. Zo wordt er onder meer gewerkt aan een systeem dat kwekerijtjes op afstand kan herkennen.

Deze week luidde ook fractievoorzitter Daniëlle Koster van het CDA in de gemeenteraad de noodklok over illegale wietteelt in woningen. “Veel kwekerijen zitten op de beruchte zolderkamertjes of kelders in woonhuizen. Een brand in zo’n ruimte kan desastreuze gevolgen hebben voor een heel woonblok. De partij pleitte al eerder voor de invoering een identificatieplicht bij het afsluiten van een energiecontract.

Grote foto: Gera Nieland

Kleine foto: Koen de Lange (Twitter)

Luister hier naar het interview met Koen de Lange op Den Haag FM.