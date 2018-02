Stiptheidsactie ambulancepersoneel: “Er moet personeel bijkomen”

Het ambulancepersoneel begint maandag met een stiptheidsactie om de te hoge werkdruk aan de kaak te stellen. Het probleem is tweeledig: er is te weinig personeel én er zijn te veel regels omtrent de werkzaamheden. “Er moet personeel bijkomen en het meldkamersysteem moet aangepast worden,” vertelde Fred Seifert van FNV Zorg en Welzijn in het programma Hou je Haags op Den Haag FM.

Met de stiptheidsactie wordt er niet gestaakt, maar alle regels die zijn opgelegd worden minutieus nagevolgd. “Hygiënerichtlijnen zeggen dat het personeel de brancards en instrumenten moeten reinigen na iedere keer dat er wordt uitgerukt. Dat sloegen ze wel eens over, maar maandag zal dat dus niet gebeuren.” In noodgevallen zal vanaf maandag niet anders gehandeld worden. “Bij de acute zorg merkt de patiënt niets,” stelde Fred gerust

Het ambulancepersoneel vindt zelf dat ze ook werk verrichten dat voor huisartsen geschikt is. “In drie van de tien gevallen is er sprake van onnodige inzet.” Het doel van de actie is om de 19.2 miljoen die door minister voor Medische Zorg Bruno Bruins wordt vrijgemaakt aan het personeel te besteden. “Als maandag niet genoeg indruk maakt, doen we het heel de week en misschien nog een week tot er geluisterd gaat worden.”

