T-Spoon hoofdact reüniefeest Tempel in Paard

Danceformatie T-Spoon zal een van de hoofdacts zijn tijdens het reüniefeest van dansgelegenheid De Tempel. Op vrijdag 13 april organiseren de oud-eigenaren en medewerkers van de voormalige discotheek aan het Prins Hendrikplein het feest in het Paard.

Een van de voormalig eigenaren, Coen Bom (kleine foto), kondigde de complete line-up donderdagochtend aan in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. “Alle DJ’s uit de Tempeltijd komen draaien”, vertelde hij. “Maar als speciale act voor alle mensen die in de jaren 90 kwamen hebben we T-Spoon geregeld.”

‘De Tempel Reünie – 90’s Edition’ is op vrijdagavond 13 april in het Paard. Kaarten bestellen kan vanaf vrijdag hier.

Luister hier naar het interview met Coen Bom op Den Haag FM.