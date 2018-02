Foto-expositie ‘Life in Cities’ en Februari Festival in Kunstlicht op Den Haag FM

‘111 Plekken in Den Haag’ beste Haagse boek van 2017

De prijs voor het ‘beste Haagse boek van 2017’ gaat naar 111 plekken in Den Haag die je gezien moet hebben. Het boek van de Haagse schrijfster Tal Maes kreeg de meeste publieksstemmen in de door boekhandel Paagman georganiseerde wedstrijd.

De schrijfster zegt in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM dat het boek meer is dan een reisgids. “Er is veel ruimte voor tekst. Het boek staat vol leuke achtergrondverhalen over musea en ondernemingen.” Tal heeft zelf ook een favoriete plek. “Achter het Noordeinde zit een prachtige beeldentuin die hoort bij galerie Het Kleine Huis.” Het concept van het boek is niet uniek. Eerder verschenen er al gidsen over onder andere Utrecht, Amsterdam en Rotterdam.

Sinds 2013 organiseert boekhandel Paagman aan de Frederik Hendriklaan de verkiezing voor het beste Haagse Boek. Eerder wonnen Marnix Rueb (2016), Annejet van der Zijl (2015), Dick Bruna (vertaald door Marnix Rueb, 2014) en Ad van Gaalen (2013).

Luister hier naar het interview met Tal Maes op Den Haag FM.